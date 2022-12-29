"Сфера образования в Псковской области динамично развивается. Вместе с тем по этому направлению есть два объекта, которые могут вызвать вопросы. Это кампус ПсковГУ и музей "Россия — моя история". Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов", — пояснил глава региона.

Он отметил, что на данный момент работы по строительству кампуса университета продолжаются. Оставшиеся объемы в размере 81 млн рублей получены из федерального бюджета и отыграны новым контрактом, срок сдачи по которому — 2023 год.

"Вместе с тем у кампуса очень сложная конструкция здания, которая не раз перепроектировалась. Мы посмотрели, что получается и какие есть площади. Некоторые из них отлично подходят под музей — под другие задачи их просто не приспособить. Вместе с владыкой Тихоном приняли решение и согласовали его с федеральным руководством, что в кампусе будет музей "Россия — моя история". Есть определённые временные смещения, связанные с перепроектированием отдельных пространств, но они не критичные — оба проекта будут реализованы в следующем году", — уточнил Ведерников.

Здание, которое раньше было определено под музей "Россия — моя история", станет центром для одарённых детей. Подрядчик выполняет общестроительные работы, на объекте уже установлены каркас и кровля, проложены внутренние коммуникации.

"Одновременно идёт перепроектирование внутренних помещений. Эти работы затем разыграем отдельным конкурсом", — заключил губернатор.

Ранее по итогам конкурса подрядчиком для завершения реконструкции студенческого кампуса ПсковГУ стало ООО "Хатман Групп".

Как сообщалось, предполагалось, что здание парка "Россия — Моя история" появится на улице Кузбасской дивизии в Пскове до 30 сентября 2021 года.

В феврале 2021 года аукцион на строительство выставочного пространства исторического парка выиграло ООО "СтройАктив". Финальная стоимость контракта составила 202 млн 799 тыс. рублей. В декабре 2021 года работы по строительству парка были приостановлены из-за ареста подрядчика.

В марте 2022 года новым подрядчиком создания исторического парка в Пскове за 203 млн рублей стала "ИСП-Групп".