В нее вошли глава Минэкономразвития Максим Решетников, курирующий туризм замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, замдиректора фонда «Росконгресс» Владимир Затынайко, замглавы министерства промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин, замглавы Минцифры Олег Качанов, замглавы министерства науки и высшего образования Петр Кучеренко, замминистра культуры Надежда Преподобная, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

В комиссию вошли губернаторы и главы Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Томской, Кировской, Саратовской областей, Республики Марий Эл, а также главы и врио глав новых территорий – Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

Из состава комиссии выведены 14 человек, в том числе глава Ростуризма Зарина Догузова и замглавы ведомства Григорий Прокуронов.

Решетников стал заместителем председателя комиссии, ее глава – вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщается на сайте Кабмина, комиссия «является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных, научных и других организаций по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, осуществления капитальных вложений в целях реализации в субъектах национальных проектов, федеральной адресной инвестиционной программы, иных государственных программ в сфере туризма.