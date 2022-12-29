"Выплаты по мерам поддержки, направленные на сохранение трудовых коллективов в туристической отрасли Крыма, осуществлены в полном объеме. Выплаты получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей из расчета 2 МРОТ на каждого сотрудника", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, эта мера была востребована бизнесом. "Мы обязательно продолжим работу с правительством РФ, чтобы в следующем году эти и другие мероприятия по поддержке и развитию предприятий туриндустрии были продолжены", — добавил глава республики.

В министерстве курортов и туризма Крыма уточнили, что выплаты в том числе получили объекты смежных отраслей — предприятий общественного питания, транспорта, торговли сувенирами, аренды автомобилей.

"Понимаем, что курортный сезон в Крыму выдался непростым, но наш турбизнес справился и отработал этот год достойно",- процитировали в пресс-службе главу министерства Вадима Волченко.

Как сообщалось, правительство РФ выделило Крыму субсидию в размере 1,5 млрд рублей на единовременные выплаты. Получатель берет на себя обязательство по сохранению заявленной численности работников до 1 апреля 2023 года.

Как сообщалось, турпоток в Крым снизился в текущем году на 30% из-за логистических сложностей.