"В ходе реставрации проведены работы по расчистке береговой линии, дноуглублению, заведению новых инженерных сетей. Теперь парк полностью обеспечен своим теплом, электроэнергией, водой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты станут выставочным пространством через год.

По данным пресс-службы, в библиотечном флигеле разместятся музейные коллекции и библиотека, куда благодаря реставрации вернулись даже исторические обои. В книгохранилище в будущем появятся стеллажи и мебель, максимально похожая на ту, что была здесь при владельцах усадьбы. В парадных залах главного дома посетителям хотят расскажут о жизни семьи барона Николаи.

Монрепо — единственный в России скальный пейзажный парк площадью 161,4 га. Его история связана с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году. В начале XIX века здесь был построен Усадебный дом и Библиотечный флигель, а позже в парке появились мостики, павильоны и другие объекты. До 1939 года в усадьбе жили родственники барона Николаи. В конце 1980-х годов был образован государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.