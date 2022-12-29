"CDC объявил о введении требования для авиапассажиров, прибывающих из КНР в США, о предоставлении отрицательного теста на COVID-19 или документ о выздоровлении", — говорится в заявлении этого ведомства.

В CDC пояснили, что вводят данные меры, чтобы замедлить распространение COVID-19 в США "из-за всплесков случаев заболевания в КНР, учитывая отсутствие достаточных и транспарентных эпидемиологических данных (из Китая — ИФ).

Меры вводятся с 5 января 2023 года для всех авиапассажиров старше двух лет независимо от гражданства и статуса вакцинации. Требование также распространяется на людей, вылетающих из КНР транзитом через третьи страны и на тех, кто следует через США в другие пункты назначения, пояснили в заявлении.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Италия начнет проверять всех пассажиров, прибывающих из Китая на COVID-19, и "хочет, чтобы другие страны ЕС последовали примеру".

Агентство напоминает, что раннее почти у половины пассажиров двух рейсов из Китая была выявлена коронавирусная инфекция.

Ранее сообщалось, что количество заражений коронавирусом в КНР выросло на фоне смягчения ограничительных мер в стране.

Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. Государственное управление по делам миграции с 8 января начнет принимать паспорта от лиц, намеревающихся посетить зарубежные страны.

Япония, Южная Корея и Индия, как сообщалось, потребовали от прибывающих из КНР пассажиров сдавать тесты COVID-19.