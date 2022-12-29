Согласно данным издания, чиновники министерства транспорта, министерства внутренних дел, а также министерства здравоохранения и социальной защиты примут решение о том, стоит ли Великобритании ввести антиковидные меры в отношении путешественников из Китая по примеру США и других стран.

Ранее США объявили, что все приезжающие из КНР должны предоставить данные об отрицательном результате теста на COVID-19. По словам федеральных чиновников здравоохранения, пассажирам, летящим в США из Китая, необходимо будет пройти тест не более чем за два дня до вылета.

Это требование будет применяться как к пассажирам, летящим непосредственно в США из Китая, так и к пассажирам, летящим через аэропорты третьих стран, включая Сеул, Торонто и Ванкувер. Новые правила вступают в действие 5 января.