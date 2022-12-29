"Аэропорт "Якутск" подводит предварительные итоги года. В 2022 году аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров, которое до конца года составит более 964 тыс. человек, что на 20,7% больше, чем в прошлом году (796 тыс. человек), и на 1,5% больше, чем в 2019 году (949 тыс. человек", — говорится в сообщении.

При этом 78,9% пассажиров воспользовались межрегиональными перевозками, где наиболее востребованными направлениями традиционно остаются Москва, Новосибирск и Хабаровск.

По данным пресс-службы, основной рост показателя произошел из-за увеличения пассажиропотока на направлениях во Владивосток, Москву и Новосибирск, открытия в 2022 году рейсов в Иркутск, Красноярск и Хабаровск, увеличения в два раза числа рейсов в Екатеринбург.

Внутри Якутии перевезено 21,1% пассажиров, их число увеличилось на 16,5% по сравнению с 2021 годом.

Аэропорт "Якутск" обслужил почти 8,4 тыс. самолетовылетов, что на 7,2% выше показателя прошлого года, при этом каждый третий самолет принадлежал "Полярным авиалиниям".

Аэропорт обработал почти 11 тыс. тонн грузов и почты — на 5,1% больше, чем в 2021 году.

Согласно списку аффилированных лиц, опубликованных на сайте предприятия в конце сентября 2022 года, владельцем АО "Аэропорт "Якутск" является министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Как сообщается на сайте авиапредприятия, в настоящее время из аэропорта "Якутск" выполняют рейсы 10 авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот", S7 Airlines, Nordwind Airlines ("Северный ветер"), "Аврора", "Уральские авиалинии", "ИрАэро", "Ангара", "Якутия", "Полярные авиалинии".