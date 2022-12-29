«Премии присуждаются ежегодно за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных, инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туристской индустрии, продвижению туристских продуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России», — говорится в сообщении.

Как поясняют в ведомстве, заявки представляются в Межведомственный совет по присуждению премий правительства в области туризма федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, ассоциациями, союзами и иными организациями.

«Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть реализованы на практике (опубликованы либо обнародованы иным способом) не менее чем за год до начала приема заявок. Работы, материалы и документы соискателей премий предоставляются в Совет не позднее 1 марта 2023 года», — говорится в сообщении.