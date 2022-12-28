О выставочных планах Пушкинского музея на 2023 год поделились в его пресс-службе.

В главном здании на Волхонке, 12 на конец апреля намечена экспозиция "Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века". "Этот масштабный проект впервые расскажет российскому зрителю об истории знаменитых выставок современного искусства, регулярно проводившихся Королевской академией живописи и скульптуры в Париже. Став местом рождения художественной критики, Салоны повлияли и на развитие вкусов коллекционеров, и на европейский рынок искусства в целом", — рассказали в пресс-службе Пушкинского. В экспозиции будут представлены более 150 произведений из собраний ГМИИ, Эрмитажа и других музеев. Проект планируется реализовать сначала в Пушкинском музее, а затем в Эрмитаже.

С 24 апреля по 27 августа гостям ГМИИ впервые будут представлены на одной площадке уникальные памятники Филипповских курганов — наследия кочевников-сарматов, связующего звена между культурами Причерноморья и Сибири, Западом и Востоком, которые отечественной публике практически не известны, сказали в пресс-службе.

"Выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина — прекрасная возможность не только познакомить с ними широкую публику, но и впервые показать их как часть единого археологического комплекса. Существенная часть этого комплекса — подлинные золотые и серебряные предметы из Филипповки, хранящиеся в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее — никогда не экспонировались за его пределами, а некоторые из них не выставлялись и в самом музее", — говорится в сообщении.

На осень запланирована выставка испанской живописи из собрания ГМИИ и Эрмитажа, призванная "показать общность собраний старой испанской живописи двух ведущих музеев западноевропейского искусства, их глубокую историческую связь". К середине XIX века, рассказали в ГМИИ, в императорском Эрмитаже сложилось полноценное собрание произведений ведущих испанских мастеров, тогда как московская коллекция формировалась веком позже — с момента создания в 1924 году картинной галереи Музея изящных искусств, и "часто разделение картин между музеями носило драматический характер". Вторая часть выставки будет посвящена влиянию испанской культуры на живопись русских художников Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Александра Головина.

Также осенью ожидается выставка "Наследие древней Армении. Урашту — Харминуа — Армина", организованная совместно с ведущими музеями Армении, которая даст возможность посетителям познакомиться с развитием культур древней Армении на протяжении II-I тысячелетий до н.э. "На это время приходится важнейший период зарождения и развития собственной древнеармянской цивилизации и первой местной династии правителей Ервандидов в VI-IV веках до н.э. В их основе лежало богатое наследие культуры Урарту IX-VII веков до н.э., являвшейся одной из самых главных древневосточных цивилизаций I тысячелетия до н.э., открытых в XX веке", — рассказали в Пушкинском, где хранится первоклассная коллекция предметов искусства и культуры Урарту из Эребуни и Кармир-Блура.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 25 марта по конец августа будет работать экспозиция "После импрессионизма", которая расскажет о процессе взаимодействия русского искусства и художественных течений Западной Европы в период становления авангарда и модернизма. В сентябре-ноябре здесь пройдет выставка "Из бездны забвения. Ольга Ройтенберг и история плеяды", приуроченная к столетию исследовательницы и 20-летию выхода книги "Неужели кто-то вспомнил, что мы были?.. Из истории художественной жизни. 1925-1935". "С 1970-х годов Ольга Осиповна Ройтенберг (1923-2001) работала над сбором материалов к книге о поколении забытых художников. Она взяла на себя миссию вернуть российскому искусству имена выпускников ВХУТЕМАСа, обвиненных в формализме, расстрелянных, угасших в сталинских лагерях, погибших на войне или просто отлученных от творчества", — рассказали в Пушкинском.

В Мемориальной квартире Святослава Рихтера со 2 марта по 19 июня пройдет выставка ко дню рождения великого пианиста, посвященная его супруге, камерной певице и педагогу Нине Дорлиак. В экспозиции представят портреты певицы, художественные предметы из её коллекции, редкие документы, личные вещи из мемориального фонда. С 30 октября 2023-го по 11 февраля 2024 года здесь пройдет выставка "Вокруг Кармен...", посвященная образу героини оперы Бизе, "роковым женщинам", теме любви и смерти в музыке, искусстве, литературе XIX-XXI веков. Среди экспонатов редкие издания, например, книга "Кармен" с иллюстрациями П. Пикассо, подаренная Рихтеру.