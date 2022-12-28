Пространство первого этапа — многоуровневые променады с фонтаном длиной 700 м вдоль кромки воды, спортивные площадки, детская зона.

"Это пространство набережной, я думаю, будет радовать нас не один десяток лет. Мы с вами вместе увидим уникальный 700-метровый фонтан. Мы еще с вами увидим все возможности, которые дает оборудование летом. Уверен, для людей всех поколений здесь будет чем заняться", — приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Азарова, оценившего в среду обновленную набережную в ходе рабочей поездки в Тольятти.

Реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти планируется реализовать в три очереди и завершить в 2023 году. Общая сумма финансирования из федерального и регионального бюджетов составит 4,7 млрд рублей. Изначально реконструкция оценивалась в 2,8 млрд рублей, но с учетом берегоукрепеления проект подорожал.

Протяженность набережной составит 3,2 км, ширина — порядка 160 м. На территории новой рекреационной зоны появятся вело- и пешеходные дорожки, амфитеатр, фонтан, будет организована пляжная зона, спортивные площадки, лодочный пирс.

Ранее самарские власти анонсировали открытие первой очереди набережной в Тольятти осенью текущего года, но сроки были сдвинуты "вправо".

Между тем в соответствии с планами властей в надлежащее состояние набережную должны были привести еще в 2020 году — к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля Волжского автозавода. Однако возникли трудности, в том числе с финансирование проекта и возвращением земли муниципалитету из рук частных собственников.