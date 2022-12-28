За январь-ноябрь перевезено 87,9 млн пассажиров: это примерно на 14,5% меньше, чем годом ранее.

За весь 2022 год пассажиропоток российских авиакомпаний составит 94-96 млн человек, прогнозировали в Минтрансе РФ. Порядка 80 млн человек будет перевезено на внутренних линиях, 16 млн — на международных, заявлял глава ведомства Виталий Савельев. За 2021 год в РФ в общей сложности было перевезено 111 млн человек.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в ноябре, по данным Росстата, составил 16,5 млрд пассажиро-километров: это почти на 14% меньше по отношению к ноябрю-2021 и на 17% — к октябрю-2022. За 11 месяцев показатель снизился на 6% г/г, до 210,1 млрд пассажиро-километров.

Росстат ссылается на данные Росавиации. Само отраслевое ведомство перестало публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта: в последний раз информация о перевозках раскрывалась за февраль.

Пассажирооборот всех предприятий транспорта общего пользования (включая внутренний водный и морской) в январе-ноябре составил 405,7 млрд пассажиро-километров (+0,8% г/г), в том числе железнодорожного — 114,8 млрд (+18,3%), автомобильного — 80,3 млрд (-0,1%).