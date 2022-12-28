"Год был в этом году удачным, 150 предметов увеличили наше собрание, и все имеют отношение не просто к Павловску, часть из них даже имеет павловские номера", — сказала она, отметив, что на данный момент коллекция экспонатов "Павловска" насчитает более 63 тыс. единиц.

"В следующем году в первые же недели после новогодних праздников мы будем презентовать новые поступления шести предметов. Два из них — это столики, которые пойдут в Парадный зал и библиотеку Павла I", — добавила Дементьева.

По ее данным, в 2023 году посетителей ждем ряд крупных выставок, среди которых "В этом имени вся эпоха. Великая княгиня Елена Павловна в России", "Павловск в открытках издательства Общины Святой Евгении", "Овца, петух и утка.. Из ранней истории воздухоплавания", а также "Воспитание и образование детей российских императоров".

Также в планах на следующий год — начать реставрацию Розового павильона, объектов Краснодолинного участка. В частности, планируется отреставрировать ансамбль в составе четырех объектов: Краснодолинного павильона, павильона-руины, Краснодолинного каскада и бывшего Краснодолинного моста. Вместе с тем в 2023 году планируется реставрация каменного амфитеатра.

"Также мы будем открывать в следующем году школу юного реставратора. Мы заинтересованы не только повысить престиж этой профессии, но и увлечь детей как музееведениями, так и открытыми уроками в наших реставрационных мастерских", — добавила Дементьева.

Говоря о посещаемости музея в 2022 году, Дементьева отметила, что музей превысил уровень "доковидного" 2019 года: в текущем году Павловск посетили порядка 1 млн 667 тыс. человек, в 2019 году музея принял около 1 млн 454 тыс. туристов. При этом увеличение цен на билеты пока не планируется. "Как было в прошлом году, так и станется", — заверила директор музея-заповедника.