Объем финансирования составил 150 млн рублей, срок кредитования — 2 года. Строительство осуществляет ООО "София Резорт".

Отель на 25 одноэтажных и двухэтажных номеров займет территорию в 4 гектара. Здесь же расположатся ресторан, развлекательная зона для детей, всесезонные бассейны и пул-бар, банный комплекс и собственный пляж на берегу реки Псыш.

"Среднегодовой темп роста потока туристов в Карачаево-Черкесскую республику, по данным СберАналитики, за последние 4 года составляет 45%. (...) Благодаря таким проектам интерес к внутреннему туризму будет расти еще динамичнее", — цитирует пресс-служба управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова.

По данным пресс-службы, "София Резорт" входит в группу компаний, реализующих строительство жилых и муниципальных зданий, а также реконструкцию коммунальной инфраструктуры. Группа работает на рынке Ростовской области и Ставропольского края более 15 лет.

ООО "София Резорт" зарегистрировано в Карачаево-Черкесии в марте 2022 года. Деятельность компании связана с гостиницами и другими местами для временного проживания. По данным ЕГРЮЛ на 28 декабря 2022 года, 70% акций ООО "София Резорт" принадлежит ООО "Агросезон", 30% — директору компании Светлане Юрченко.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудовано 27 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.