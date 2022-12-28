"В новогодние праздники жителям Подмосковья можно посетить ярмарки и приобрести сельхозпродукцию местных производителей. За выходные дни планируется 23 ярмарки в Подмосковье. Всего за январь организуют 140 ярмарок", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Тематические ярмарки в праздничные дни пройдут в 16 городских округах. Среди них — Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Волоколамск, Воскресенск, Дмитров, Зарайск, Истра, Видное, Лотошино, Люберцы, Одинцово, Руза, Серебряные Пруды, Щелково и другие.

Посетители смогут приобрести фермерскую продукцию, а также товары ручной работы — валенки, варежки, шапки.