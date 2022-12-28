"В преддверии новогодних праздников Пушкинский представляет новую билетную политику. В музее вводится бесплатный день посещения музея для людей старше 60 лет. Каждый четверг посетители старше 60-ти лет смогут попасть в музей бесплатно", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Пушкинского музея.

Входной билет в музей можно оформить на его сайте или в кассе в день посещения в порядке общей очереди.

Отмечается, что по бесплатному билету можно будет попасть не только на основную экспозицию музея, но и на временные выставки. "При посещении не забудьте взять с собой документ, подтверждающий возраст (паспорт или социальную карту)", — напомнили в музее.