"Открытие Azimut Парк Отель Тула 4* состоялось 28 декабря. Загородный отель подходит для активного и семейного отдыха, проведения бизнес-мероприятий и организации торжеств. Это вторая гостиница сети в регионе — в центре Тулы расположен Azimut Сити Отель Тула 4*", — сообщили в компании.

Отель расположен в 160 км от МКАД в непосредственной близости от Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" и Музейно-вокзального комплекса "Козлова Засека".

В пресс-службе сообщили, что три трехэтажных комплекса выполнены в едином архитектурном стиле Нормандии. Номерной фонд составляет 89 номеров, уже введенных в эксплуатацию, и еще 60 готовятся к вводу вместе с spa-комплексом.

На территории отеля оборудован веревочный парк, многофункциональный тренажерный зал, открытая спортивная площадка и универсальное поле для футбола, волейбола и тенниса. Для детей на территории оборудована детская комната и игровая площадка.

"Туристическая отрасль в Тульской области активно развивается, и на сегодняшний день спрос путешественников на гостиницы превышает предложение. Мы рады предоставить гостям региона возможность остановиться в новом отеле, будь то семейный отпуск или командировка", — сообщил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский, слова которого привели в пресс-службе.

В компании напомнили, что в 2022 году к сети Azimut Hotels присоединились два отеля в Москве, две гостиницы в Екатеринбурге, отели в Тобольске и Ульяновске, а также официально присоединился отель в Каспийске.

На сегодняшний день в управлении Azimut Hotels около 70 отелей и санаториев с общим фондом около 12 тыс. номеров в 50 городах России и Европы.