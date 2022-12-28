Продажа курорта обсуждалась на заседании совета директоров АО "Кавказ.РФ" под председательством вице-премьера Александра Новака.

Отмечается, что продажа 100% акций управляющей компании "Архыз" пройдет в два этапа. В марте-апреле следующего года будет заключен договор с победителем конкурса, а также произведена оплата и переход 25% акций.

Оставшиеся 75% акций инвестор оплатит и получит при выполнении инвестиционных обязательств. Эта часть сделки планируется на 2030-2037 годы. В частности, в обязательства входит создание единой зоны катания трех туристских деревень курорта — Романтик, Лунная Поляна и Дукка — за счет строительства сети канатных дорог и 30 км горнолыжных трасс.

"В 2021 году количество посещений на "Архызе" возросло на 50% — до 693 тыс. человек. По состоянию на 27 декабря 2022 года курорт посетило 722 тыс. человек, что на 8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. С учетом потенциала долины и планов по развитию планируем, что в 2030 году турпоток возрастет в три раза и достигнет двухмиллионного рубежа", — приводятся в сообщении слова Новака.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

100% акций курорта принадлежит АО "УК Архыз", которое является 100%-ой дочкой АО "Кавказ.РФ".