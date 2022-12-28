На строительные и ремонтные работы в пятиэтажном здании, а также закупку музейно-выставочного оборудования было потрачено порядка 400 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Со дня своего создания в 1952 году учреждение культуры располагалось в здании Воскресенского собора на Кремлевской площади, но в 2016 году храм был передан Русской православной церкви. Сроки исполнения контракта по подготовке нового здания к открытию картинной галереи несколько раз переносились.

Художественная коллекция галереи насчитывает свыше 44 тысяч произведений искусства, в том числе полотна Айвазовского, Васнецова, Врубеля, Бенуа, Куинджи, Клодта, Левитана, Репина, Поленова и многих других.