В развитие парка будет инвертировано порядка 50 млн рублей до 2025 года.

В парке создадут условия для ночлега отдыхающих: обустроят кемпинг, площадки для турслетов, праздников и летних лагерей, а также создадут термальный водоем банно-оздоровительного комплекса.

"Проект "Белые берега" благодаря своим экзотическим пляжам имел очень успешный старт. А в сочетании с термальным водоемом, который у нас есть только в областном центре — в "Калужских термах", и с максимально приближенным к природе размещением — с такими вводными инвестиционный проект "Белые берега" имеет шанс стать одним из самых интересных туристических комплексов Калужской области", — сказала генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина

Парк семейного отдыха белые берега создан недалеко от Калуги в сосновых лесах у деревни Корчевские дворики. Инвестор засыпал берега прудов белым песком, построил беседки с мангалами, детскую зону с бассейном и водными горками. В водоемах можно рыбачить.

Индивидуальный предприниматель Сергей Никульченков также занимается разработкой карьеров. Является генеральным директором и бенефициаром тульского ООО "Прогресс", разрабатывающего песчаные и глиняные карьеры.