"Проект создания кластера, основой которого станет крепостной Литовский вал, был рассмотрен на совете по культуре, так как он затрагивает довольно протяжённую городскую агломерацию. Она включает в себя не только реальный вал высотою до 15 метров, но и равелины, бастионы, потерны, ручей с плотинами, старинные городские ворота и жилые дома. Все эти объекты культурного наследия нужно интегрировать в современный облик города и дать им возможность "работать" на его туристический имидж. Это комплексная задача поставлена губернатором Антоном Алихановым", — сказал Лысков.

По его словам, мэрия Калининграда предлагает концепцию реконструкции Литовского вала и прилегающей территории с учетом бастиона "Литва". В планах — отремонтировать дорогу, сделать велодорожку, тротуары, светодиодное освещение, провести благоустройство, озеленение и другое.

В свою очередь сообщество архитекторов предлагает варианты обустройства территории рядом с бастионом "Обертайх", а также Музеем янтаря, который расположен в крепостном сооружении башня Дона. Здесь будут созданы условия для отдыха и творчества на открытом воздухе, а также появится инсталляция "Инклюз", изображающая янтарь, в которую смогут заходить посетители, добавил Лысков.

"Но если башня Дона, казарма "Крон Принц", бастион "Грольман" и сам Литовский вал хорошо известны жителям Калининград, то бастион "Литва" лишь недавно был представлен общественности. Этой осенью по решению губернатора Алиханова он был передан Музею Мирового океана, который и разрабатывает варианты его использования в общегородском проекте", — отметил пресс-секретарь.

Музей планирует перевезти "Лодейный двор" с Фридрихсбургских ворот в бастион "Литва". Здесь будут храниться и экспонироваться лодки народов России и мира. Кроме того музеем разработана водная экскурсия по реке Преголя на тему городских мостов. Экскурсия будет начинаться у музейной набережной в центре Калининграда и завершаться на причале с выходом к бастиону, который рассчитывают открыть для посетителей во второй половине 2023 года, сообщил Лысков.

"Реализация данного проекта позволит создать в Калининграде еще одну довольно протяженную территорию не только для привлечения туристов, но и отдыха горожан. На сегодня подробных мест, где было бы сосредоточено такое количество интересных памятников истории, в городе фактически нет", — заключил собеседник агентства.