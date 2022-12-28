Телебашня будет превращаться в гигантскую елку с шарами и гирляндами, Дедом Морозом и цифрами "2023".

Световые открытки будут радовать горожан и гостей города с 28 декабря по 8 января.

Кроме того, по сведения пресс-службы Челябинской епархии, 7-8 января в город впервые пройдут массовые Рождественские гуляния. Перед праздничным концертом состоится костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к Рождественскому вертепу, как когда-то шли волхвы к Богомладенцу, появившемуся на свет.

В концерте на площадке парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина примут участие профессиональные артисты и приходские коллективы с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами. Звонари исполнят традиционные звоны и проведут небольшой мастер-класс.