"Новогодняя и зимняя загрузка отелей на наших курортах стремится к 100%. В среднем заполняемость отелей-резидентов "Архыза" на новогодние каникулы от 95 до 100%, "Ведучи" – 80%. Новогодняя ночь практически везде была выкуплена уже в ноябре. Наши отельеры сейчас распродают уже мартовское катание, зимние месяцы в большинстве отелей уже проданы", — сообщили в "Кавказ.РФ".

Турпоток на курорт "Архыз" с начала года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 715 тыс. человек, уточнили в компании. На "Эльбрус" турпоток вырос на 32% — до 555 тыс. человек, на "Ведучи" – порядка 27%.

"В целом планируем, что рост турпотока на все курорты по итогам 2022 года составит около 20%. Турпоток растет, в том числе, потому что увеличивается число трасс и канатных дорог, открываются новые места размещения, совершенствуется сервис. При этом мы строим не только горнолыжную, но и обеспечивающую инфраструктуру: парковочные комплексы, общественные пространства, объекты для организации торговли, проведения культурных и развлекательных мероприятий", — уточнил собеседник агентства.

Сезон катания на трех курортах Кавказа уже открыт.

"На всех курортах работают системы искусственного оснежения, поэтому наши горнолыжные комплексы открывают сезон даже когда естественного снега немного. Например, в этом году впервые в своей истории "Архыз" открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы обеспечены системами снегогенерации", — уточнили в "Кавказ.РФ".

Как сообщалось, за время новогодних праздников 2022 года курорты посетило 112 тыс. человек, что на 10% больше, чем годом ранее.