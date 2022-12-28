"На сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Красноярска составляет 3,05 млн пассажиров, а прогноз на конец года — 3,081 млн пассажиров", — сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что в 2021 году аэропорт обслужил 2,731 млн пассажиров. Таким образом, прирост за год может составить 11,3%.

Как отмечается на сайте аэропорта, 21 декабря он встретил 3-миллионного с начала года пассажира — этой отметки воздушной гавани удалось достичь впервые за все 42 года работы.

Международный аэропорт "Красноярск" (Емельяново) обслуживает регулярные и чартерные рейсы 28 российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 63 направления. Аэропорт принимает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов.