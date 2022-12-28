"С 2 по 6 января жителей и гостей города ждут более 25 необычных экскурсий, подготовленных с учетом интересов различных целевых аудиторий и включающих в себя: интерактивные квесты, анимационные программы, прогулки с фонарями, дополненную реальность, оживающие элементы, театрализацию", — говорится в сообщении.

Все экскурсии и посещение объектов показа проводятся бесплатно. Записаться на понравившуюся экскурсию можно на официальном сайте "Твоя Новогодняя Рязань".

Фестиваль туристических маршрутов — это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Фестиваль объединяет лучших экскурсоводов города, частные, государственные и муниципальные музеи, отмечается в пресс-релизе.