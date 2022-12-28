"Мы наблюдаем бум строительства туристической инфраструктуры, поскольку Минэкономразвития создало такие условия и преференции для инвесторов, которые создают гостиницы. Один только нулевой НДС на пять лет с момента ввода в эксплуатацию гостиницы – это уже очень сильный был стимул. Конечно, это субсидирование процентных ставок по кредитам для тех проектов, которые признаны важными для развития туризма", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Чернышенко, цель этих мер – создать как можно больше доступных гостиничных номеров. Помогает инвесторам корпорация "Туризм.РФ".

"Понятно, что есть определенный цикл создания инфраструктуры. Это не только строительство гостиниц, это вся сопутствующая инфраструктура – дороги, энергетика водоотведение. Такая оркестровка задействует порядка 16 различных ведомств, которые участвуют в рамках нацпроекта в создании инфраструктуры", — добавил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что сейчас в России создаются большие кластеры пляжного круглогодичного туризма.

"Сейчас запускается проект "Новая Анапа", где будет создано 15 тыс. гостиничных номеров для семейного туризма. Это уникальное место в 25 км от аэропорта Анапы, в 20 км от вокзала. Песчаная коса длиной 17 км, 1,7 тыс. гектар. Здесь будет создан совершенно новый курорт в партнерстве с Красноярским краем", — рассказал он.

По словам Чернышенко, для участвующих в проекте инвесторов создаются уникальные условия.

"По конкурсу будут распределяться лоты, чтобы быстро создать инфраструктуру, которая позволит привлечь 2,5 млн туристов в год. И самое главное – это будет круглогодичный курорт. Сезон даже на Черном море достаточно короткий, но больше 320 дней в году это солнце, и задача – сделать такую инфраструктуру, чтобы было приятно отдыхать круглый год", — подчеркнул вице-премьер.