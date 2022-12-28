"Самое главное, что нужно для туризма в нашей стране, нам уже дано. Это и невероятные природные богатства, и все климатические зоны. Осталось только создать достаточное количество инфраструктуры и на ней обеспечить необходимый уровень сервисов и туристических продуктов. Чтобы это сделать, чуть больше года назад был запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Только в этом году около 68 млрд рублей было направлено на различные мероприятия этого проекта", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как подчеркнул Чернышенко, в основном, эти средства пошли на на создание инфраструктуры и поддержку туристического спроса.

"Что привело к тому, что количество туристов, которые путешествовали в этом году, приблизилось к доковидному уровню: 95% от 2019 года количество внутренних поездок составило. Это хороший показатель, и это говорит о том, что нашему туристу есть, куда поехать", — добавил он.

В Минэкономразвития прогнозируют, что по итогам 2022 года в России отдохнут более 61 млн человек. В 2019 году число поездок по стране составило 65 млн.

"Еще один показатель, как себя чувствует туротрасль, — это количество рабочих мест. Оно выросло по сравнению с 2020 и 2021 годом, у нас устойчивый рост и примерно 2,4 млн человек у нас заняты в сфере туризма", — сообщил Чернышенко.