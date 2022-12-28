"Поручил министерству экономического развития разработать такую карту. Она может быть виртуальная, она может быть пластиковая карта "Мир", которая позволяет любому нерезиденту нашей страны при въезде в страну очень быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и, например, уезжая, эти средства перевести обратно на свою карту, не входя в конфликт ни с какими международным законодательством или ограничениями", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, Центробанк поддерживает идею и активно занимается этим вопросом.

"Поэтому надеюсь, что в ближайшие время это будет сделано, а пока мы наблюдаем, что за 9 месяцев более 7,5 млн иностранных граждан въехали в нашу страну, несмотря на все страшилки и ограничения, которые недружественные страны всем рассказывают", — добавил Чернышенко.

Как сообщалось, из-за ухода из России международных платежных систем иностранные туристы не могут расплачиваться здесь своими картами и вынуждены пользоваться наличными, что неудобно и создает проблемы с безопасностью. Поэтому ряду ведомств было поручено разработать "Карту гостя" для иностранных туристов на базе российской платежной системы "Мир". Ответственным за эту работу определено Минэкономразвития.

По оценкам туроператоров, появление такой карты наряду с запуском электронной визы позволит перезапустить въездной туризм в Россию.