"Турпоток в Свердловской области вышел за пределы допандемийных показателей. За 11 месяцев 2022 года регион посетили более 2 млн туристов. Средства размещения отчитались об 1,7 млн постояльцев. Доля деловых туристов составляет порядка 70%", — сказала Туканова.

По ее словам, деловые туристы, приезжающие в Свердловскую область, становятся "возвратными", то есть посещают регион повторно. При этом они, как правило, пользуются услугами тех же туристических операторов, с которыми взаимодействовали, когда прибывали в область на какие-либо мероприятия.

Как добавила Туканова, сейчас приезжающие в регион деловые туристы стараются совмещать рабочую программу с отдыхом. Например, после посещения выставок остаются в Екатеринбурге на субботу-воскресенье для осмотра местных достопримечательностей или поездок в рамках тура выходного дня в соседние города: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму.

Ранее сообщалось, что в 2019 году, накануне эпидемии коронавируса, турпоток в Свердловскую область составил 1,6 млн человек.