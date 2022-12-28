Также гонконгские власти отменяют требования иметь документ о вакцинации для посещения общественных мест.

Ранее в отношении путешественников, приехавших в Гонконг из-за заграницы, перестали действовать ограничения на перемещения по району.

В минувшую субботу Джон Ли объявил, что границы между материковым Китаем и Гонконгом откроются к середине января.

Издание напоминает, что в Гонконге в силе все еще остается обязательное ношение масок в местах большого скопления людей.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

В свою очередь, власти Японии с 30 декабря обяжут всех прибывающих из Китая сдавать тест на коронавирус из-за роста в КНР случаев заражения COVID-19.