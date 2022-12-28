В общей сложности в нормативное состояние привели 32 дорожных участка, а также 21 мост.

При этом наибольшее количество километров ввели в Усть-Канском районе, где отремонтировали более 75 км покрытия.

Кроме того проведена масштабная работа по обновлению туристических маршрутов. В частности, в Усть-Коксинском районе привели в порядок более 15 км автодороги подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк "Белуха"), столько же обновили в Чемальском районе.

"За годы реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано свыше 500 км автодорог, из них в этом году — еще чуть более 240 км дорог регионального значения и городской агломерации. В предстоящем году планируется привести в соответствие 27 искусственных сооружений, а за весь период реализации нацпроекта — свыше 100", — цитирует пресс-служба министра регионального развития Константина Зория.

Министр отметил, что в 2023 году планируется привести в нормативное состояние порядка 270 км автодорог.