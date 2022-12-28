"Спустя 15 лет в музей вернулась работа, выполненная неизвестным художником, датируемая серединой XVIII века — "Пир Валтасара". С 2007 года работа находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, большое полотно размером 168 см х 230 см было в очень плохом состоянии (снятое с подрамника, оно хранилось в рулоне), изначально требовало большой и кропотливой работы. Еще и в реставрационных мастерских случился пожар (в 2011 году). Картина уцелела, но многие фрагменты пришлось восстанавливать заново.

По словам первого заместителя генерального директора Марины Кузиной, для музея и его сотрудников возвращение картины после реставрации — это долгожданное событие.

"Картина займет свое место в Итальянском зале музея рядом с парной картиной "Идолослужение Соломона", также написанная на сюжет из Ветхого Завета. По своему сюжету, художественным особенностям и длительной реставрационной истории произведение "Пир Валтасара" станет в дальнейшем одним из интереснейших экспонатов в экспозиции западноевропейского искусства Тульского музея изобразительных искусств", — подчеркнула Кузина.

Теперь картина должна пройти адаптационный период, затем ее обрамят в достойную раму, и она займет свое место в Итальянском зале Тульского музея изобразительных искусств, подчеркивается в сообщении.

Основой для картины "Пир Валтасара" послужил библейский сюжет из Книги пророка Даниила, входящей в Ветхий Завет. Валтасар — сын Набонида, последнего царя Вавилона. После смерти отца вся власть над городом перешла Валтасару. По этому поводу было устроено грандиозное пиршество, которое продлилось множество дней и ночей. Забывшись в праздновании, царевич не придал значения подоспевшим к стенам Вавилона медянам и персам. И войска воспользовавшись прекрасным случаем, начали осаду города. Но помимо халатности правитель проявился вероотступником. Неугодные богу деяния и осквернение святынь принесло Валтасару смерть, а его город в ту же ночь был захвачен врагами.

С этой библейской притчей навсегда связалась крылатая фраза — "пир Валтасара", которая вошла почти во все языки и означает предел цинизма, безбожия, развращенности, а также неизбежность возмездия, падения тирана — символ беспечности перед грядущей катастрофой.