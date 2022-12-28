"Гостиничный корпус со СПА-комплексом появится в рамках модернизации и развития курортного комплекса "Ерино" в новой Москве", — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на участке площадью около 1,2 га планируется построить санаторный корпус со СПА-комплексом. В его составе предусмотрены бассейн, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и т.д. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 10 тыс. кв. м.

Соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении данной территории было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссией.

Уточняется, что реализует рассматриваемый проект ГК "Основа".

Напомним, в этом году завершилась первая фаза модернизации и развития курорта "Ерино", который компания приобрела летом 2021 года. В рамках первого этапа выполнено благоустройство, построены три бассейна, обновлен существующий медицинский центр, начато обновление номеров.