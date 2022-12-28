"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. С тех пор власти города периодически сообщают об атаках дронов.

"Желтый" — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый" и критический — "красный".

В Севастополе также действует режим среднего уровня реагирования.