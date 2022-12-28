Они являются частью главной экспозиции музея, посвященной дореволюционной истории города на Неве. Этим проектом Музей истории Санкт-Петербурга завершает юбилейный 2022 год, посвященный празднованию 350-летия Петра Великого.

Экспозиция об истории Санкт-Петербурга от основания до 1917 года впервые была открыта в Комендантском доме в 1975 году. В 2003 году, к 300-летию города, часть экспозиции, охватывающая период с 1830-х до 1918 года, была обновлена. Залы, посвященные истории основания Санкт-Петербурга и первого века существования города, также требовали преобразований. Эту задачу Музей истории Санкт-Петербурга решил в 2022 году.

Новая экспозиция основана на предметах и документах из собрания Музея истории Санкт-Петербурга, Эрмитажа, Русского музея, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива древних актов, Библиотеки Академии наук. Исторические экспонаты дополняют современные аудиовизуальные и мультимедийные интерактивные технологии.

Открывает экспозицию зал символов Петербурга. Здесь можно увидеть флаг и герб Санкт-Петербурга, услышать гимн города, узнать о его святых покровителях. Центральное место в экспозиции зала занимает образ Петра Великого. Об основателе Санкт-Петербурга напоминают мраморный бюст императора, выполненный Антокольским, и каминные часы "Медный всадник".

Петербуржцы также увидят символические ключи от Санкт-Петербурга 1770 года и ларец для их хранения, который находился когда-то в доме губернатора.

Отдельный зал экспозиции посвящен истории приневских земель до основания на их территории Санкт-Петербурга. Археологические находки, гравюры, макеты расскажут о существовавших здесь русских поселениях, отошедших Швеции по Столбовскому миру 1617 года, об основанной новгородцами в XIV веке крепости Орешек и шведской крепости Ниеншанц.

Предваряя рассказ об основании Санкт-Петербурга и великих преобразованиях XVIII столетия, в экспозиции уделяется внимание "Великому посольству" Петра I (1697-1698), во время которого произошло знакомство русского царя с европейской культурой и бытом, промышленностью, армией и флотом. За время пребывания за границей Петру удалось многому научиться и обрести союзников в предстоящей войне со Швецией.

О сражениях и победах Северной войны 1700-1721 годов, которые привели к освобождению приладожских земель и основанию Петербурга, рассказывают гравюры и памятные медали, копии трофейных шведских знамен, портреты сподвижников Петра I и анимированная интерактивная карта военных действий.

Среди экспонатов — гравюры Шхонебека "Взятие Нотебурга" (1703), Зубова "Торжественная встреча русского флота, ведущего пленные шведские суда после победы при Гангуте" (1714), и "Торжественный ввод в Санкт-Петербург взятых шведских фрегатов после победы при Гренгаме" (1720), и Смита "Фейерверк, устроенный в Амстердаме 9 декабря 1721 года в ознаменование Ништадтского мира" (1720-е).

Рядом демонстрируются важные документы эпохи — Морской и Воинский уставы, в написании которых принимал участие сам Петр I, создавая Российскую армию и флот. Дополняют экспозицию модели построенного в 1698 году на Воронежских верфях корабля "Готопредестинация", фрегата "Петербург" 1704 года постройки, и флагманского корабля "Ингерманланд", на котором Петр I командовал соединенной эскадрой в Балтийском море. Здесь же представлены подлинные кремнёвые ружья, ядра, абордажный топор начала XVIII века.

Следующий раздел экспозиции посвящен основанию на берегах Невы в 1703 году Санкт-Петербурга, его стремительному строительству и развитию в петровскую эпоху. Открывает его масштабная инсталляция "Строящийся Петербург", состоящая из строительных лесов и фрагментов возводившихся зданий. Аудиосопровождение инсталляции с характерными звуками стройки помогает погрузиться в атмосферу рождающегося города.

Представление об архитектурном облике петровского Петербурга и градостроительных идеях Петра Великого дают демонстрирующиеся в зале видовые гравюры Зубова, планы Санкт-Петербурга, разработанные Леблоном и Трезини, чертежи первых зданий города, многие из которых не дошли до наших дней или были позднее перестроены, а также макеты "образцовых" домов, выполненных по проектам Леблона, макеты Меншиковского дворца на Васильевском острове и Адмиралтейства.

Посетители смогут увидеть, как выглядели в первые годы существования города Троицкая площадь, набережная Васильевского острова, Дворцовая набережная от Летнего сада до Зимнего дворца, Адмиралтейская сторона.

Особого внимания заслуживают модель памятника императору, выполненного Бартоломео Растрелли (ныне памятник установлен перед Михайловским замком), и чугунный слепок руки Петра I.

Завершает экспозицию зал, посвященный непарадной повседневной жизни Петербурга XVIII — начала XIX века (он будет служить связующим звеном с экспозиционными залами, рассказывающими о XIХ столетии). Гравюры Гейслера, фарфоровые тарелки и фигурки, изготовленные на заводе Гарднера, иллюстрации из журнала "Волшебный фонарь" (1817-1818) представляют галерею характерных персонажей из народа, запечатленных на городских улицах, площадях и набережных.

Среди "петербургских типажей" — уличные торговцы и разносчики, сапожник, кучер, стекольщик, молочница, цветочник, старьевщик и другие. Местом действия жанровых сценок из городской жизни служат рынки, ярмарки и места народных гуляний.