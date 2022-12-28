"В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники участники совещания обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря с целью увеличению скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий", — говорится в сообщении.

Досмотр организован на подходах к мосту. Водителям советуют заранее подготовить документы, ознакомиться с перечнем запрещенных к провозу вещей и веществ, упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить.

"Необходимо принимать во внимание, что легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает время досмотра, тогда как пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора и проходят досмотр значительно быстрее", — отмечается в сообщении.

По информации министерства, Крымский мост все новогодние праздники будет работать в штатном режиме, о временной приостановке движения сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно.

Сейчас через Крымский мост, поврежденный в октябре взрывом, могут проезжать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков возможно только через альтернативный наземный маршрут или паромную переправу.