"С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода", — говорится в сообщении.

Причиной появления нового направления стало увеличение пассажиропотока между регионами. Как отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин, слова которого приводятся в сообщении, в Кирове и Нижнем Новгороде учатся студенты из ЯНАО, "которые в период каникул возвращаются домой, многие едут к родственникам, пенсионеры — в санатории на отдых".

Планируемая периодичность движения поезда — один раз в четыре дня.

В настоящее время от железнодорожного вокзала Лабытнанги ежедневно курсируют два пассажирских поезда по маршруту Лабытнанги — Москва и Лабытнанги — Воркута.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", сейчас в Киров и Нижний Новгород можно добраться на поезде только с пересадкой.