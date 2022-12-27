Билет студент приобрел по "Пушкинской карте". Миллионный посетитель был выявлен благодаря музейной системе учета, которая была установлена здесь в 2021 году.

Заведующий музеем Степан Петушин отметил большую популярность Нижегородского кремля среди туристов.

По его словам, которые приводятся в сообщении, летом количество посетителей выросло в 2-3 раза: "в период с мая по сентябрь до 20 тысяч человек в день могли пройти по кремлевской стене".

"Если сравнивать статистику с другими музеями не только нашего региона, то у нас произошел просто взрывной рост посещаемости. Мы этим гордимся", — сказал Петушин.

В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что миллион посетителей — "это рекордный показатель за всю историю музея — в три раза выше среднегодового".

Нижегородский кремль — единственный музей в регионе, который работает без выходных. В праздничные дни он начнет работу с 1 января. По предварительным прогнозам, в новогодние каникулы его посетит не менее 70 тысяч человек.

Музей "Нижегородский кремль" является филиалом Нижегородского музея-заповедника с 1958 года, а Дмитриевская башня Нижегородского кремля была перестроена и приспособлена под музейные помещения в 1896 году. В ней был открыт первый в городе художественно-исторический музей. На открытии присутствовал император Николай II.