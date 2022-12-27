"Это старая гостиница "Нальчик". Еще один проект будет реализован... Уже подписаны все контракты, буквально в январе они выходят на площадку — это санаторий "Терек", места размещения, как спа-отель с лечебным делом", — сказал Коков в ходе прямого эфира.

Кроме того, по его словам, строительство ряда гостиничных объектов также планируется на курорте "Эльбрус".

"Сегодня на конкурс имеется порядка четырех площадок под строительство крупных отелей — на 500 мест, 300 мест, до 1000 мест вместимостью", — сказал Коков.

Ранее сообщалось, что в столице Кабардино-Балкарии реализуется инвестпроект по строительству современного гостиничного комплекса на 58 номеров с коворкингом, деловым центром, рестораном и кафе. Объем инвестиций в проект по созданию гостиничного комплекса площадью почти 10 тыс. кв. метров составит 400 млн рублей. Завершить реализацию проекта планируется в 2023 году.

Кроме того, Кабардино-Балкария планировала совместно с Ростуризмом реализовать в регионе проект по развитию сети модульных отелей.