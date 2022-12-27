"Предпосылок для повторения ситуации, подобной той, что сложилась с полетами IFly в Египет, нет. Это не типичная история, и она не является никаким кейсом или показателем тенденции. Авиакомпании, у которых двойная регистрация, их всего две-три. Всем остальным программам по Египту, которые выполняют самолеты других авиакомпаний, ничего не угрожает, и они будут летать в Египет", — сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

"Полагаю, что полетам в Египет на самолетах других авиаперевозчиков ничего не угрожает. Тем более, что ситуация с IFly носит скорее частный характер, поэтому проблем у других перевозчиков не должно быть и у них достаточно бортов, чтобы выполнять в срок намеченные программы", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Как отметил эксперт, египетская сторона также прилагает все усилия для того, чтобы больше подобных инцидентов не произошло.

По словам Ломидзе, большинство застрявших в Египте туристов уже вернулись в Россию, в основном рейсами других авиакомпаний.

"Осталось несколько сотен человек в Шарм-эль-Шейхе, но есть заявление туроператора, что они будут вывезены в течение этой недели также на рейсах других авиакомпаний", — добавила она.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов с двойной регистрацией в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов – клиентов туроператора Tez Tour не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но этого не произошло. 26 декабря авиакомпания отменила рейсы в Египет на неопределенный срок.

В Росавиации во вторник заявили, что не получили от властей Сирии гарантий безопасности полетов российских самолетов в воздушном пространстве республики, несмотря на соответствующий запрос.

Прямые рейсы в Египет из РФ выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот", AZUR air, Red Wings, египетские Egypt Air и AlMasria Universal Airlines.