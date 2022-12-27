"По погодным условиям частичное открытие горнолыжных трасс на курорте "Роза Хутор" предварительно переносится на 31 декабря. Сейчас натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания. Гости курорта, которые уже приобрели ски-пассы до 30 декабря включительно, получат индивидуальную инструкцию по возврату средств, а также бонусы", — говорится в сообщении.

Как пояснили на курорте, систему искусственного оснежения трасс можно запустить при определенных погодных условиях, когда сохраняются устойчивые отрицательные температуры, не превышающие минус 1,5°С.

"Все праздничные мероприятия, запланированные на новогодний период, будут проводиться согласно программе, анонсированной ранее. Гостям, проживающим на курорте до открытия горнолыжных трасс, будут предоставлены скидки на прогулочные билеты и другие развлечения, а также безлимитное посещение этнопарка "Моя Россия", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что курорт планировал открыть сезон 23 декабря, но из-за теплой погоды и отсутствия снега открытие трасс было перенесено на 29 декабря.

"Инфраструктура и все сервисы "Роза Хутор" до 31 декабря работают в обычном режиме: туристов принимают отели, канатные дороги, рестораны, аттракцион родельбан, этнопарк "Моя Россия", фермы, Хаски Хутор, каток, высокогорные качели, подвесной мост, SPA-центры", — добавили в пресс-службе курорта.