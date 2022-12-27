"В коллекции представлены уникальные экземпляры и типы саней: от кукольных и детских саночек до купеческих саней и крестьянских розвальней. Женские, пассажирские, грузовые, городские, деревенские, детские, военные и многие другие. Также сани из блокадного Ленинграда, Ясной Поляны, из дальних деревень и маленьких поселков", — говорится в сообщении.

Во время фестиваля можно будет не только посмотреть на сани, но и прокатиться на них по заснеженной Тарусе.

Выставка начнет работу 30 декабря и будет работать до 8 января.