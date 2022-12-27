Речь идет об облагораживании подъездных путей к площадке, обновлении лестницы, детских и спортивных площадках, удобствах и душевых, поскольку много объектов инфраструктуры на фестивальной поляне уже устарело и физически, и морально.

"Ощущается острая нехватка новых объектов", — говорится в сообщении.

Между тем разработана программа развития единого пространства территории Мастрюковских озер, которая подразумевает ее преобразование в природный парк "Мастрюки". Срок ее реализации составляет пять лет.

"Мне очень понравилась концепция, стиль интересный и аутентичный. Необходимо прежде всего учесть универсальность площадки. Два блока задач на сегодня: во-первых, чтобы провести фестиваль уже в следующем году, во-вторых, надо, конечно, понимать, какое количество мероприятий мы там будем проводить в дальнейшем. IВолга, Грушинский фестиваль, МетаФест уже есть. Для них нам точно надо реализовать первый этап — универсальный", — приводятся в сообщении слова председатель регионального правительства Виктора Кудряшова.

Разработчики концепции также отметили и ряд сложностей, связанных с обновлением площадки — вся ее территория находится в особо охраняемой зоне, а весной затоплена.

"Из технических вопросов мы анализировали вопрос электроснабжения, подъездных путей со стороны Прибрежного. Сейчас там просто земляная дорога, которая размывается дождями. Также необходимо облагораживать склон платформы", — отмечают разработчики концепции.

По поручению председателя самарского правительства региональному Минтрансу предстоит проработать вопросы по подъездным путям, в частности, рассмотреть варианты асфальтирования, отсыпки, а региональному Минэнерго — вопросы электроснабжения, в том числе определиться с мощностью, необходимой для мероприятий.

"Что касается первого этапа — ремонта лестницы, это все-таки будет ремонт существующей конструкции. Заменим покрытие, перила. Важно проверить, чтобы всё было безопасно", — резюмировал Кудряшов.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, превышало в некоторые годы 200 тысяч. В 2022 году количество гостей превысило 50 тыс. человек.