Полеты по этому направлению пока будут осуществляться один раз в неделю.

Китайский авиаперевозчик начал полеты в Грузию в 2011 году и прекратил их из-за пандемии после 23 января 2020 года. До этого регулярно летал по маршруту Пекин-Урумчи-Тбилиси. По итогам 2019 года China Southern Airlines выполнила 163 рейса в Тбилиси, которыми было перевезено 38,725 тыс. пассажиров.

Грузинские эксперты прогнозируют, что возобновление прямых рейсов в Китай будут способствовать росту потока туристов из КНР.

Согласно данным Администрации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 31,855 тыс. граждан КНР, в 2019 году — 48,071 тыс.

China Southern Airlines основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Гуанчжоу.