"Экспозиция нового музея расскажет историю каргопольской тетерки, откуда взялось это название и что оно обозначает. Также туристы смогут проследить весь путь создания тетерки — от процесса взвешивания и помола зерна до выпекания печенья", — говорится в сообщении.

В залах музея будет представлена утварь, которой пользовались в давние времена. При музее тетерки появится сувенирная лавка, где будут представлены изделия местных мастеров.

В пресс-службе отмечают, что музей тетерки станет первым в России музеем обрядового печенья.

Деревня Ошевенск является одним из самых посещаемых туристами и паломниками мест в Каргополье. Здесь сохраняются традиционные ремесла, промыслы и рецепты местной кухни.

Одна из особенностей Ошевенска — витое обрядовое печенье — тетерка. Его готовят из теста, скатанного в жгуты, и выкладывают в виде спиралей, кругов, волн, петель и фигурок птиц. По легенде с помощью тетерок на Каргополье "закликали весну". Со временем магический смысл обряда был утрачен, и печенье стали печь на свадьбу.