"В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за вооруженного конфликта. В этой связи вопрос осуществления полетов гражданских судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии требует комплексной оценки. Со стороны уполномоченных властей Сирии необходимо получить гарантии безопасного пролета российскими авиакомпаниями сирийской территории", — говорится в сообщении ведомства, комментирующего информацию о возможности полета российских самолетов через территорию Сирийской Республики.

"Такие обращения в адрес авиационных властей САР в установленном порядке по дипломатическим каналам были направлены Росавиацией. До настоящего времени ответа от Сирийской стороны о выполнении рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения мер безопасности, принимаемых в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов, и отсутствием факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи их, не поступало", — заключили в Росавиации.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его. Авиакомпания продлевала остановку полетов несколько раз. 22 декабря перевозчик объявил, что ожидает разрешения от властей Иордании по возобновлению полетов в Египет через воздушное пространство королевства 26 октября. Однако в понедельник отменила полётные программы в Египет на неопределенный срок.

Российские СМИ во вторник сообщили, что власти Сирии согласились на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны и ждут соответствующего решения авиационных властей РФ.