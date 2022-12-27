"Новогодняя ночь ожидается в этом году теплой и без снега. Ночью будет 3-8 градусов тепла, днем — 5-10 градусов. Дождя не ожидаем", — сказала Любецкая.

Аналогичная температура, по предварительному прогнозу, сохранится в течение первой недели нового года. Трескучих морозов и снега не будет.

Последний раз морозная снежная новогодняя ночь в Крыму наблюдалась в 2015 году. В последние годы 31 декабря были дожди.

Как сообщалось, массовых праздничных мероприятий за бюджетные средства в городах Крыма в новогодние праздники не будет. При этом ограничения на празднества в отелях вводить не будут. На 31 декабря и 1 января снят запрет на использование пиротехники.