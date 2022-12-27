"Когда появились санкции, часть поставщиков, например, вентиляционных систем, некоторых отделочных материалов, ушла из страны. Но, так или иначе, все эти вопросы уже решены. И в целом у нас поменялись поставщики, но это не значит, что они все стали неевропейские. Если какая–то группа товаров не попала под санкции, они все равно поставляются в соответствии с законом. А те, что попали, заменены другими производителями. И турецкими, и азиатскими", — сказал он в эксклюзивном интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

"Я не вижу в строительстве отелей каких-либо позиций, которые не могут быть заменены. Санкции не мешают строить и развивать гостиничный бизнес", — добавил предприниматель.

По его словам, многие товары, которые прежде поставляли иностранные поставщики, производятся сегодня внутри России.

"Многие вопросы решаются внутри РФ: например, такие, как поставки предметов интерьера, мебели, и я не думаю, что визуально гости смогут определить, кто производитель. За те годы, что Россия была открытой, мы много впитали, многому научились, и все это работает", — подчеркнул Бачин.

"Васта Дискавери" реализует проекты создания новой гостинично-туристической инфраструктуры в нескольких регионах России. Это курорт "Долина Васта" ("Роза Хутор"-2) в горах Сочи, парк "Три вулкана" на Камчатке, комплекс семейного отдыха "Завидово-парк" в Тверской области, проекты на Курильских островах, в Мурманской области, вблизи плато Путорана в Красноярском крае. По словам Бачина, ни один из этих проектов не пострадал из-за санкций, сроки их реализации также не изменились.

"Некоторые из них видоизменились с точки зрения материалов и комплектующих. Но внешние характеристики, объемы проектов никак не изменились", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на портале "Интерфакс-Туризм".