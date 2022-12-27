"Приморский краевой суд во вторник согласился с доводами апелляционного представления прокурора и назначил бывшему руководителю ОАО "Наш дом Приморье" итоговое наказание в виде реального лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Осужденная взята под стражу в зале суда, приговор вступил в законную силу.

Приговор второй осужденной по этому делу — экс-главбуху организации Елене Наумкиной оставлен без изменений, уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре.

Как сообщалось, в сентябре Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к условным срокам лишения свободы бывших руководителя и главбуха ОАО "Наш дом Приморье" за мошенничество и злоупотребления при строительстве пятизвездочной гостиницы, начинавшей строиться к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Ломакина была признана виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 186 (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенное в крупном размере)УК РФ и приговорена к семи годам лишения свободы условно.

Бывшая главный бухгалтер организации признана виновной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 186 УК РФ (пособничество в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, совершенное в крупном размере) и приговорена к трем годам лишения свободы условно.

Гособвинитель в прениях просил суд приговорить экс-руководителя "Наш дом Приморье" к девяти годам лишения свободы, штрафу в 800 тыс. рублей.

Суд также удовлетворил гражданские иски прокуратуры и краевого министерства имущественных и земельных отношений о возмещении вреда, причиненного преступлениями, на общую сумму более 100 млн рублей.

Прокуратура обжаловала приговор в "связи с мягкостью назначенного наказания, его очевидной несправедливостью и неспособностью обеспечить достижение целей уголовного преследования и фактическое исправление осужденных".

Районный суд установил, что подсудимая с сентября 2012 года по август 2013 года, занимая должности гендиректора и заместителя генерального директора ОАО "Наш дом Приморье", обеспечила оплату заведомо фиктивных актов выполненных работ в пользу компании, которой руководил ее супруг.

В результате были похищены более 100 млн рублей, предназначенных для строительства корпусов гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке.

Как сообщалось, строительство двух пятизвездочных гостиниц — на Корабельной набережной и на мысе Бурный во Владивостоке — было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Объекты начинали строиться под брендом Hyatt. Однако строительство затянулось, объекты выставлялись на торги несколько раз.