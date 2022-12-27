"Туристическая отрасль в России неплохо развивается. Если сравнить спрос на наши туристические услуги в этом году и в прошлом, то он однозначно выше. Особенно там, где рядом есть большой мегаполис. Все наши работающие курорты пользуются спросом, но самый большой рост сегодня – у тех проектов, которые находятся недалеко от Москвы: "Завидово" в Тверской области и "Бухта Коприно" в Ярославской", — рассказал он в эксклюзивном интервью порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Бачина, в целом рост туристического спроса наблюдается по всей России, так как из-за резко сокращения выездного турпотока в стране начали отдыхать те туристы, которые раньше выезжали на отдых только за рубеж.

"Это видно не только в туризме, но и по покупкам недвижимости на наших объектах. Появилась целая группа состоятельных людей, которые раньше не рассматривали покупку чего–либо на российском курорте. У них в голове были Испания или Италия. Сейчас они рассматривают такую возможность. Поэтому если в целом на турпоток смотреть и внутренний, и зарубежный, он стал меньше, но за счет того, что спрос на отдых за рубежом уменьшился, внутри России мы наблюдаем столько же или даже больше туристов", — пояснил глава "Васта Дискавери".

"И я бы отдельно выделил категорию туристов, которая очень сильно выросла в этом году – это турист на автомобиле, который может удовлетворить свои потребности путешествовать, не садясь в самолет. Этот сегмент прямо прыгнул вперед", — добавил он.

По данным Минэкономразвития РФ, доля автотуристов в России в 2022 году достигла 32%, а к 2030 году вырастет до 50%.

"Ситуация, которая сейчас сложилась, может быть в целом вызывает сложности у тех, кто хотел бы свободно путешествовать по всему миру, но не надо забывать, что у нас колоссальная часть населения с достатком средним или выше среднего, которая переориентировалась на внутренний туризм. И думаю, что эта тенденция сохранится по крайней мере в ближайшие пару-тройку лет. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно интересно развивать внутреннюю туристическую инфраструктуру", — подытожил Бачин.

Минэкономразвития ожидает, что в 2022 году внутренний турпоток превысит 61 млн человек, что на 7% больше, чем в 2021 году. В доковидном 2019 по России, по данным Ростуризма, путешествовали 65 млн человек.

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