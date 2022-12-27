"Когда работали иностранные онлайн-платформы для бронирования размещения, то это способствовало самостоятельному бронированию поездок. Мелкие отели были не очень заинтересованы в туроператорах и отсутствие заинтересованности было взаимным. Сейчас у нас на рынке не сформировался абсолютный аналог Booking.com, хотя многие наши платформы и системы бронирования усовершенствовались, получили больше объектов размещения и потребителей, которые через них бронируют. Но многие объекты стали заинтересованы в работе с туроператорами. И на следующий летний сезон диапазон возможностей у туроператоров существенно увеличился", — рассказала она на пресс-конференции во вторник.

Как пояснила Ломидзе, если раньше туроператоры не работали с отелями 2*, внекатегорийными, мини-отелями, так как они заинтересованы в размещении большого количества туристов, то этим летом ситуация поменялась.

"Это дает новые возможности туристам. Через туроператоров можно будет забронировать не только крупные классифицированные понятные отели, у которых соответствующий ценник. Предстоящим летам они предложат широкий диапазон вариантов размещения и цен, если ничего дополнительно не случится", — отметила эксперт.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году.

В марте 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине Booking.com, а также сервис по бронированию жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке Booking.com принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.